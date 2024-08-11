Водитель «семерки» погиб, трое детей ранены в ДТП с минивэном под Волгоградом

Смертельная авария случилась 10 августа в Иловле Волгоградской области. В 20.15 на 22-м километре дороги Иловля — Ольховка произошло столкновение «семерки» и минивэна «Фольксваген Каравелла». Как пояснили полицейские, работавшие на месте ДТП, правила нарушил пенсионер, ехавший за рулем «семерки». Он не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и протаранил минивэн. У семерки смяло весь перед, удар пришелся на водительскую сторону, «Фольксваген» перевернулся на крышу.
Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД по Волгоградской области, водитель «семерки» погиб на месте ДТП. В салоне было трое детей — 4, 7 и 11-летний пассажиры доставлены в больницу. Ехавшим в минивэне госпитализация не потребовалась.
Напомним, еще в одном смертельном ДТП 10 августа погибла маленькая девочка. Авария с участием 4 авто произошла в Камышинском районе. В больницу попали 5 человек.