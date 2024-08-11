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В лесу Гвардейского района нашли тело заблудившегося накануне 63-летнего грибника

Погибшего обнаружили под утро.

В лесу Гвардейского района спасатели нашли тело заблудившегося накануне 63-летнего грибника. Об этом «Клопс» рассказал источник в экстренных службах региона в воскресенье, 11 августа.

Информация об исчезновении калининградца поступила от его близких вечером 10 августа. На поиски грибника отправилась группа спасателей. Его машину обнаружили на въезде в лес, а около 4:00 нашли самого любителя тихой охоты. К сожалению, он был мёртв. Тело спасатели вынесли из леса. Правоохранительные органы поставлены в известность. Подробности уточняются.