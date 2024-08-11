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Грузовик вылетел в кювет и опрокинулся в Хабаровском крае

Авария произошла на дороге Советская Гавань — Ванино.

Источник: Комсомольская правда

11 августа в 14:40 на восьмом километре дороги Советская Гавань — Ванино произошла авария. Грузовой автомобиль Toyota Dyna съехал с дороги и оказался в кювете. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

«По предварительным данным, 40-летний водитель грузовика, направляясь из поселка Ванино в сторону Советской Гавани, нарушил правила дорожного движения. В результате он съехал с дороги в кювет. Машина опрокинулась, водитель получил травмы», — рассказали в Госавтоинспекции Советско-Гаванского района.

Напомним, сегодня в Комсомольске пьяный водитель Toyota Mark II врезался в Honda Shuttle. Несовершеннолетние пассажиры «Хонды» получили легкие травмы.