Грузовик вылетел в кювет и опрокинулся в Хабаровском крае

11 августа в 14:40 на восьмом километре дороги Советская Гавань — Ванино произошла авария. Грузовой автомобиль Toyota Dyna съехал с дороги и оказался в кювете. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«По предварительным данным, 40-летний водитель грузовика, направляясь из поселка Ванино в сторону Советской Гавани, нарушил правила дорожного движения. В результате он съехал с дороги в кювет. Машина опрокинулась, водитель получил травмы», — рассказали в Госавтоинспекции Советско-Гаванского района.
Напомним, сегодня в Комсомольске пьяный водитель Toyota Mark II врезался в Honda Shuttle. Несовершеннолетние пассажиры «Хонды» получили легкие травмы.