Грузовик вылетел в кювет и опрокинулся в Хабаровском крае

«По предварительным данным, 40-летний водитель грузовика, направляясь из поселка Ванино в сторону Советской Гавани, нарушил правила дорожного движения. В результате он съехал с дороги в кювет. Машина опрокинулась, водитель получил травмы», — рассказали в Госавтоинспекции Советско-Гаванского района.