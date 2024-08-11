В Ростовской области в ДТП разбилась пассажирка легковушки

В Ростовской области автомобильная авария унесла жизнь женщины. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. Трагедия произошла 29 июля на трассе «Пролетарск-б. Орловка».
По предварительной информации ведомства, 36-летний водитель «Ваз 2107» выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль «Ниссан Кашкай», под управлением 66-летнего водителя.
— В результате ДТП пассажир автомобиля «Ваз 2107» скончалась на месте ДТП, водитель «Ваз 2107» и пассажиры «Ниссан» доставлены в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства, — говорится в сообщении.