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В Ростовской области в ДТП разбилась пассажирка легковушки

На трассе в Ростовской области в ДТП погибла женщина.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области автомобильная авария унесла жизнь женщины. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. Трагедия произошла 29 июля на трассе «Пролетарск-б. Орловка».

По предварительной информации ведомства, 36-летний водитель «Ваз 2107» выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль «Ниссан Кашкай», под управлением 66-летнего водителя.

— В результате ДТП пассажир автомобиля «Ваз 2107» скончалась на месте ДТП, водитель «Ваз 2107» и пассажиры «Ниссан» доставлены в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства, — говорится в сообщении.