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16-летняя Дарья Рыбина пропала в Нижнем Новгороде 5 августа

Вот уже почти неделю от девочки нет известий.

Источник: ПСО Волонтер-НН

16-летняя Дарья Рыбина 5 августа ушла из дома в Приокском районе Нижнего Новгорода и до сих пор не вернулась. Вот уже почти неделю от девочки нет никаких новостей. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН».

— Девочка ушла из дома по адресу проспект Гагарина, 84 и до сих пор не вернулась, — говорится в сообщении. — При себе у нее был черный рюкзак. Была одета в черную рубашку, черную короткую юбку, белые высокие носки и белые кроссовки на платформе.

Приметы: рост 175 сантиметров, среднего телосложения, глаза серо-голубые, волосы русые.

Всех, кто обладает хоть какой-то информацией о местонахождении девочки, просят обратиться в полицию.