16-летняя Дарья Рыбина пропала в Нижнем Новгороде 5 августа

— Девочка ушла из дома по адресу проспект Гагарина, 84 и до сих пор не вернулась, — говорится в сообщении. — При себе у нее был черный рюкзак. Была одета в черную рубашку, черную короткую юбку, белые высокие носки и белые кроссовки на платформе.