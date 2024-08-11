16-летняя Дарья Рыбина пропала в Нижнем Новгороде 5 августа

16-летняя Дарья Рыбина 5 августа ушла из дома в Приокском районе Нижнего Новгорода и до сих пор не вернулась. Вот уже почти неделю от девочки нет никаких новостей. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН».
— Девочка ушла из дома по адресу проспект Гагарина, 84 и до сих пор не вернулась, — говорится в сообщении. — При себе у нее был черный рюкзак. Была одета в черную рубашку, черную короткую юбку, белые высокие носки и белые кроссовки на платформе.
Приметы: рост 175 сантиметров, среднего телосложения, глаза серо-голубые, волосы русые.
Всех, кто обладает хоть какой-то информацией о местонахождении девочки, просят обратиться в полицию.