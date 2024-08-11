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В Красноярском крае из-за замыкания сгорели два дома и погибла женщина

Сотрудники МЧС всё утро тушили пожар в Боготоле Красноярского края.

Источник: МЧС РФ

В Боготоле Красноярского края в ночном пожаре погиб человек. Об этом рассказали в МЧС.

Инцидент произошёл около 4 часов утра в Боготоле. Загорелись два жилых дома и хозяйственные постройки. На место выезжали 4 единицы техники и 15 человек.

Пожар потушили в 10 часов утра 11 августа. Площадь составила 316 кв. метров. Погибла женщина. Её обнаружили под завалами.

Предварительная причина — короткое замыкание.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае из-за работавшего вентилятора чуть не сгорел частный дом.

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