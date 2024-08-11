В Красноярском крае из-за замыкания сгорели два дома и погибла женщина

В Боготоле Красноярского края в ночном пожаре погиб человек. Об этом рассказали в МЧС.
Инцидент произошёл около 4 часов утра в Боготоле. Загорелись два жилых дома и хозяйственные постройки. На место выезжали 4 единицы техники и 15 человек.
Пожар потушили в 10 часов утра 11 августа. Площадь составила 316 кв. метров. Погибла женщина. Её обнаружили под завалами.
Предварительная причина — короткое замыкание.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае из-за работавшего вентилятора чуть не сгорел частный дом.