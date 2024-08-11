Смертельная авария на МКАД: иномарка вылетела с проезжей части и врезалась в дерево

Предварительно известно, что автомобиль Citroen около 07.50 двигался по внешнему кольцу МКАД со стороны улицы Мазурова в направлении проспекта Дзержинского. В районе 29-го км 43-летний водитель не справился с управлением, вылетел с дороги, врезался сначала в мачту, а потом в дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. Сообщается, что предположительно, водителю стало плохо за рулем.



Инцидентом занимаются сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД Минска и следственно-оперативная группа.



Госавтоинспекция напоминает, что управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, запрещено. В случае, если водитель почувствовал ухудшение самочувствия, необходимо остановиться в безопасном месте и отдохнуть, при необходимости следует вызвать скорую медицинскую помощь.