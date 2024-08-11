Предварительно известно, что автомобиль Citroen около 07.50 двигался по внешнему кольцу МКАД со стороны улицы Мазурова в направлении проспекта Дзержинского. В районе 29-го км 43-летний водитель не справился с управлением, вылетел с дороги, врезался сначала в мачту, а потом в дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. Сообщается, что предположительно, водителю стало плохо за рулем.
Инцидентом занимаются сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД Минска и следственно-оперативная группа.
Госавтоинспекция напоминает, что управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, запрещено. В случае, если водитель почувствовал ухудшение самочувствия, необходимо остановиться в безопасном месте и отдохнуть, при необходимости следует вызвать скорую медицинскую помощь.
Смертельная авария на МКАД: иномарка вылетела с проезжей части и врезалась в дерево
11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль вылетел с МКАД и врезался в дерево, водитель погиб. Об этом БЕЛТА сообщил заместитель начальника отдела технического надзора ГАИ ГУВД Мингорисполкома Юрий Скакун.
Предварительно известно, что автомобиль Citroen около 07.50 двигался по внешнему кольцу МКАД со стороны улицы Мазурова в направлении проспекта Дзержинского. В районе 29-го км 43-летний водитель не справился с управлением, вылетел с дороги, врезался сначала в мачту, а потом в дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. Сообщается, что предположительно, водителю стало плохо за рулем.