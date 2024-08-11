Последствия ночного обстрела и помощь жителям. Что известно о ситуации в Курской области

В приграничных районах Курской области продолжается операция по уничтожению украинских формирований. Глава Беловского района Курской области призвал жителей сохранять спокойствие после захода диверсионных групп на территорию.
ТАСС собрал основное о событиях в регионе.
Ситуация в Курской области
Ситуация в Беловском районе Курской области после захода украинских диверсионно-разведывательных групп стабильная, но напряженная, сообщил глава района Николай Волобуев.
Граждан, которые покинули территорию Беловского района, Волобуев попросил остаться в тех местах, куда они прибыли.
Тем, кто хочет покинуть район, он рекомендовал обращаться к главам сельских советов, администрации Беловского района, звонить по телефону 112.
Ситуация в Льговском районе Курской области по состоянию на утро воскресенья стабильная, заверил глава района Сергей Коростелев.
Последствия обстрела Курска
На жилой дом в Курске ночью упали обломки сбитой украинской ракеты.
Позднее в ГУ МЧС по Курской области объявили о ликвидации пожара, возникшего там в результате происшествия.
После падения обломков ракеты на девятиэтажный жилой дом в Железнодорожном округе Курска нет погибших, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. 13 человек пострадали, 2 из них находятся в тяжелом состоянии.
Мэр города Игорь Куцак объявил, что жильцы дома будут эвакуированы в пункт временного размещения, расположенный в загородном лагере.
Власти Курска начали формировать списки жителей девятиэтажного дома в Железнодорожном округе, которые пострадали в результате падения обломков украинской ракеты в воскресенье ночью.
Масштаб причиненного ущерба оценит специальная комиссия.
Операция в приграничье
Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили над Курской областью четыре украинские ракеты «Точка-У».
Российские военные с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили танк Т-80 ВСУ.
Также, по данным Минобороны, экипажи на истребителях Су-25, вертолетах Ка-52, а также экипажи танков Т-72Б3М российских войск уничтожили скопление живой силы, мобильные бронегруппы, скопления бронированной и автомобильной военной техники противника в приграничном районе региона.
Операторы FPV-дронов ВС РФ обезвредили тяжелый дрон «Баба-яга».
Бойцы Росгвардии подбили в Курской области танк и два бронеавтомобиля.
Помощь жителям региона
Около 80 тонн гуманитарных грузов, собранных из разных регионов страны, доставили для жителей Курской области.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение в ООН с требованием осудить действия ВСУ в Курской области в связи с нарушением прав человека.