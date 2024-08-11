На Волжском шоссе в результате ДТП пострадал водитель

В пути следования на нерегулируемом перекрестке Волжского шоссе и поворота на Жигулевские сады напротив дома № 103, при выполнении маневра разворота, в нарушении д.з. 5.15.2 (движение по полосам), он не уступил дорогу и столкнулся с LADA Granta под управлением 22-летнего водителя, который ехал по «встречке».