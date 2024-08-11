МЧС: девять человек заблудились в белорусских лесах за сутки

Стоит сообщить близким или друзьям о месте пребывания и времени возвращения. Сходить с протоптанных троп и маршрутов спасатели не рекомендуют. Если же человек заблудился, то не стоит паниковать, нужно оставаться на месте и позвонить по номеру 101.