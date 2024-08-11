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МЧС: девять человек заблудились в белорусских лесах за сутки

Спасатели неоднократно предупреждали, что при походе в лес нужно соблюдать ряд простых правил, чтобы не потеряться.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 авг — Sputnik. За истекшие 24 часа в лесах республики заблудились девять человек, спасатели нашли четверых, сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве отметили, что спасатели выезжали на поиски грибника в Браславском районе. Мужчина ушел в лес за грибами недалеко от деревни Дегтяри и потерялся.

В итоге он вышел на звук светосигнальной громкоговорящей установки пожарной машины.

Еще один случай произошел в Сенненском районе, мужчина также ушел за грибами. Его обнаружили сотрудники МЧС и вывели из леса.

А в Пуховичском районе мужчина приехал на дачу и решил поискать в лесу грибы. Мобильный телефон он оставил дома. Беспокоиться за него начала супруга, она и забила тревогу. Сотрудники МЧС нашли потерявшегося поздней ночью, в 01:37.

В Осиповичском районе за грибами пошли дочь и мать, они потеряли друг друга из вида. Дочь, когда поняла, что заблудилась, позвонила маме, та, в свою очередь, сообщила спасателям.

«Работники МЧС связались с потерявшейся по мобильному телефону. Они быстро определили ее местонахождение и обнаружили испуганную женщину. На носилках спасатели донесли ее до кареты скорой помощи и передали медикам», — говорится в сообщении.

В результате пострадавшую госпитализировали.

МЧС напоминает, что, идя в лес, нужно ярко одеваться, чтобы быть заметными, также стоит с собой взять запас еды, воды и аптечку, телефон с заряженным аккумулятором.

Стоит сообщить близким или друзьям о месте пребывания и времени возвращения. Сходить с протоптанных троп и маршрутов спасатели не рекомендуют. Если же человек заблудился, то не стоит паниковать, нужно оставаться на месте и позвонить по номеру 101.