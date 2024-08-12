Засунули в ванну с горячей водой: в Пермском крае убили мужчину, который приехал на поминки к своей бывшей возлюбленной

В конце июля в Лысьве убили 41-летнего жителя Березников Дениса Малика. Жестоко. Как рассказал «КП-Пермь» один из его знакомых, Дениса сперва избили, затем 32 раза ударили ножом, а после засунули в ванну с горячей водой.
— Из-за издевательств Дениса пришлось хоронить в закрытом гробу. В Лысьву он приехал на поминки своей бывшей возлюбленной, она покончила с собой, не пережив смерти младшего сына, который также покончил с собой, — рассказал знакомый убитого.
Мама и бывшая жена Дениса Екатерина до сих пор не знают, что стало причиной убийства их родного человека.
— Я сама не понимаю, за что его убили и так жестоко. Он хорошим был, не агрессивным, безобидным. Был работящим, не гулящим. У меня много вопросов и ни одного ответа, — говорит Екатерина.
Дузья Дениса, которые сейчас разбираются в его убийстве, говорят, что в тот день он оказался в компании своего хорошего знакомого, который был со своими друзьями — бывшими уголовниками.
— Но что там между ними произошло, пока узнать не удалось, по подозрению в его убийстве задержали только одного человека, — добавил друг Дениса.
В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю «КП-Пермь» сообщили, что по факту убийства мужчины возбудили уголовное дело.
«Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Подозреваемый установлен и задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в краевом СК.