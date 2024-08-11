В Ростове мужчину обвиняют в ограблении 15-летнего подростка

В Ростове-на-Дону мужчину обвиняют в грабеже 15-летнего подростка. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области. Происшествие случилось 5 августа на пересечении улицы Малиновского и проспекта Стачки.
Согласно опубликованной информации, мужчина подошел к подростку и потребовал перевести ему на банковский счет 300 рублей. Испугавшись, парень перевел нужную сумму. После чего мужчина ударил парня кулаком по голове, а затем забрал его смартфон и перевел себе еще три тысячи рублей.
В этот же день его задержали правоохранители. В отношении него возбудили дело по статье «Грабеж».
— Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, — говорится в сообщении.