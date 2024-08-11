В Ростове мужчину обвиняют в ограблении 15-летнего подростка

Согласно опубликованной информации, мужчина подошел к подростку и потребовал перевести ему на банковский счет 300 рублей. Испугавшись, парень перевел нужную сумму. После чего мужчина ударил парня кулаком по голове, а затем забрал его смартфон и перевел себе еще три тысячи рублей.