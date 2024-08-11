Били топором, а тело спрятали в колодце: Под Ростовом пенсионерка помогла раскрыть убийство мужа благодаря куртке

В Ростовской области осудили двух мужчин, которые расправились с 62-летним соседом. Забив пенсионера топором, 25-летний Михаил и 31-летний Виталий спрятали тело в колодце. А выйти на след преступников полиции помогла вдова убитого.
ПОДРУЖИЛИСЬ ИЗ-ЗА РЫБАЛКИ.
По словам близких, с будущими убийцами мужчину свел случай. У хуторянина сломалась калитка, а соседи — Виталий и Михаил, взялись ее починить. С этого и началось знакомство.
Как-то Николай Иванович рассказал приятелям, что обожает рыбалку. Выяснилось, что и те не прочь посидеть с удочкой на берегу. С тех пор всех троих часто видели вместе. Поэтому когда пенсионер поехал в гости к новым друзьям, вопросов у жены это не вызвало.
Но в ту ночь мужчина домой так и не вернулся.
— Я звонить не стала, думала, что муж выпил лишнего и остался у товарищей, — позже расскажет женщина сотрудникам полиции.
Но когда Николай не появился и на утро, супруга поняла — случилось что-то серьезное.
Мобильный мужа не отвечал. И дончанка отправилась на его поиски. Соседи сказали, что накануне видели «пятнадцатую» пропавшего у дома Виталия и Михаила. К ним-то первым делом и направилась женщина.
Но мужчины стали уверять, что Николай уехал от них тем же вечером. Со слов женщины, приятели были весьма убедительны. Выслушав их версию, хуторянка попрощалась с друзьями мужа. Когда те захлопнули за ней дверь, женщина решила на всякий случай обойти двор и нашла в кустах куртку мужа.
И тут, признается она, ее сердце екнуло. Несмотря на то, что приятели вели себя спокойно и даже дружелюбно, хуторянка поняла — они точно знают, что произошло с ее любимым человеком.
ДВОЕ ПРОТИВ ОДНОГО.
Пенсионерка сразу позвонила в полицию. Вскоре наряд был на месте. Силовикам достаточно было заглянуть в старый колодец, чтобы узнать о том, что Николай Иванович убит.
Как выяснилось, пенсионер в тот вечер действительно гостил у соседей. Мужчины выпивали, а потом начали спорить из-за какой-то мелочи. От словесной ругани перешли к драке. Причем, более молодые приятели объединились, избивая пожилого гостя. Потом один из нападавших заприметил топор, схватил его и несколько раз обухом ударил пожилого человека по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Сообщники выбросили тело в колодец, а машину отогнали в безлюдное место. Более того, сожительница одного из них даже отмыла полы от крови. Вот только, заметая следы, друзья не увидели куртку жертвы.
Как рассказали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области, в отношении мужчин возбудили дела по статям «Убийство», «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения».
В прокуратуре Ростовской области сообщили, что одного из обвиняемых суд приговорил к 17 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок 2 года, другого — к 18 годам. Приговор в законную силу не вступил.