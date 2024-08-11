Били топором, а тело спрятали в колодце: Под Ростовом пенсионерка помогла раскрыть убийство мужа благодаря куртке

Как выяснилось, пенсионер в тот вечер действительно гостил у соседей. Мужчины выпивали, а потом начали спорить из-за какой-то мелочи. От словесной ругани перешли к драке. Причем, более молодые приятели объединились, избивая пожилого гостя. Потом один из нападавших заприметил топор, схватил его и несколько раз обухом ударил пожилого человека по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте.