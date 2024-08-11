Пьяный минчанин во дворе жилых домов на ул. Луговой убил знакомого — узнали подробности

В тот день обвиняемый вместе со своим знакомым изрядно выпил. Находясь во дворе жилых домов на ул. Луговой, они стали конфликтовать по причине того, что приятель неподобающе высказался в адрес фигуранта и его покойной матери.
Разозлившись, мужчина достал из кармана острую металлическую пластину и ударил ею обидчика в шею. Тот упал на землю, а злоумышленник ушел, думая, что не нанес оппоненту никаких серьезных травм. Согласно заключению эксперта, смерть потерпевшего наступила на месте преступления. Подозреваемого вскоре задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.
— Обвиняемый ранее дважды привлекался к уголовной ответственности, имеет не снятую и не погашенную в установленном законом порядке судимость, — прокомментировал заместитель прокурора Ленинского района Александр Мазаник. — Ему предъявлено обвинение в умышленном противоправном лишении жизни другого человека (убийстве), то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК Республики Беларусь, санкция которой — от 6 до 15 лет лишения свободы. Вину гражданин признал полностью, в содеянном раскаялся.
В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.