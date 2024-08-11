Житель Бобруйска украл у друга криптовалюту почти на Br100 тыс

К правоохранителям обратился 42-летний могилевчанин и сообщил, что с его кошелька была похищена криптовалюта в эквиваленте Br93 тыс. Выяснилось, что к преступлению причастен вхожий в дом к потерпевшему 23-летний житель Бобруйска. Последний часто оставался ночевать у мужчины, и когда личный ноутбук хозяина оставался без присмотра, молодой человек совершал транзакции на свой кошелек. Похищенные деньги он тратил на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело за хищение путем модификации компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.