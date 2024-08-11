Житель Бобруйска украл у друга криптовалюту почти на Br100 тыс

К правоохранителям обратился 42-летний могилевчанин и сообщил, что с его кошелька была похищена криптовалюта в эквиваленте Br93 тыс. Выяснилось, что к преступлению причастен вхожий в дом к потерпевшему 23-летний житель Бобруйска. Последний часто оставался ночевать у мужчины, и когда личный ноутбук хозяина оставался без присмотра, молодой человек совершал транзакции на свой кошелек. Похищенные деньги он тратил на личные нужды.