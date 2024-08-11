В Ленинградской области внедорожник утонул в пожарном водоеме

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 авг — РИА Новости. Водитель внедорожника в ночь на воскресенье по неизвестным причинам съехал с дороги в пожарный водоем садоводства в Ленинградской области и утонул, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
«В ночь на 11 августа у дома 220 по улице Седьмая Аллея СНТ “Звезда” в Кировском районе Ленобласти 35-летний водитель Volvo XC90 по неустановленной причине совершил съезд с дороги в пожарный водоем и утонул», — говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка.