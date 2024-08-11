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В Ленинградской области внедорожник утонул в пожарном водоеме

В Ленинградской области водитель на внедорожнике утонул в пожарном водоеме СНТ.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 авг — РИА Новости. Водитель внедорожника в ночь на воскресенье по неизвестным причинам съехал с дороги в пожарный водоем садоводства в Ленинградской области и утонул, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

«В ночь на 11 августа у дома 220 по улице Седьмая Аллея СНТ “Звезда” в Кировском районе Ленобласти 35-летний водитель Volvo XC90 по неустановленной причине совершил съезд с дороги в пожарный водоем и утонул», — говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка.