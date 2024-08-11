Минобороны сообщило о перехвате воздушных шаров в Курской области

В ночь 11 августа в Курске обломки украинской ракеты упали на многоэтажный дом. Сильно повредило фасад, выбило окна и частично разрушило балконы. От падения обломков сбитой украинской ракеты на многоэтажных дом пострадали 13 человек, два из них находятся в тяжелом состоянии.