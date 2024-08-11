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В Омске 15-летняя девочка ездила пьяной за рулем

Инцидент произошел сегодня ночью.

Источник: Комсомольская правда

В ночь с 10 на 11 июля патруль ДПС остановил в Центральном округе Омска подозрительную машину. За рулем ВАЗ-2107 находилась 15-летняя девочка. Мало того, что само собой без прав, так еще и по всем признакам пьяная.

Полицейские пригласили на место маму подростка и предложили девочке пройти проверку на алкотестере. Несовершеннолетняя согласилась.

«Освидетельствование подтвердило алкогольное опьянение у девочки: показания алкотектора составили 0,579 мг/л», — сообщает в своем телеграм-канале Омская полиция.

Юная гонщица отпираться не стала. Ссотрудники полиции провели профилактическую беседу с ней и ее матерью. Автомобиль помещен на специализированную стоянку. Вся информация передана инспекторам по делам несовершеннолетних для дальнейшей работы с семьей.