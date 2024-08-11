Приятели похитили «бесхозный» велосипед. Владелец нашелся, а молодые люди стали фигурантами уголовного дела

Молодой человек катался на велосипеде по ул. Передовой и обратил внимание на два байка, пристегнутые возле жилого дома тросовым замком к газовой трубе. В одном из них были спущены колеса, и злоумышленник подумал, что с владельцем что-то случилось, поэтому решил похитить транспортное средство для личного использования. Поскольку делать это в одиночку было страшно, он взял с собой друга, которому пообещал отдать свой старый велосипед.
Под покровом ночи молодые люди приехали к месту, где стоял байк. Трос был просто перекинут через сиденье, поэтому никаких манипуляций с замком производить не пришлось. Приятели покатили велосипед к месту жительства. После они сняли с байка наклейки и разобрали его. Обнаружив пропажу имущества, владелец обратился в милицию, оценив причиненный ему ущерб в 1 030 рублей. Личности злоумышленников установили, в отношении них возбудили уголовное дело.
— Обвиняемые ранее к уголовной ответственности не привлекались, — прокомментировал заместитель прокурора Партизанского района Тимур Стужук. — Им предъявлено обвинение в тайном похищении имущества (краже), совершенном группой лиц, то есть в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь, санкция которой — вплоть до четырех лет лишения свободы. Вину они полностью признали, в содеянном раскаялись.
В отношении фигурантов была избрана мера пресечения в виде личного поручительства и надлежащем поведении.