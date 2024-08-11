Приятели похитили «бесхозный» велосипед. Владелец нашелся, а молодые люди стали фигурантами уголовного дела

Молодой человек катался на велосипеде по ул. Передовой и обратил внимание на два байка, пристегнутые возле жилого дома тросовым замком к газовой трубе. В одном из них были спущены колеса, и злоумышленник подумал, что с владельцем что-то случилось, поэтому решил похитить транспортное средство для личного использования. Поскольку делать это в одиночку было страшно, он взял с собой друга, которому пообещал отдать свой старый велосипед.