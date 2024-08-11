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В ДТП на трассе в Крыму погибла велосипедистка

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 11 августа.

Источник: Госавтоинcпекция РК/Tg

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло утром 11 августа на трассе под Ялтой. По информации ГАИ, в 7:30 водитель иномарки сбил пожилую женщину на велосипеде.

«На 198 км автодороги граница с Херсонской областью-Симферополь-Алушта-Ялта, водитель 1990 года рождения управляя автомобилем Hyundai Accent допустил наезд на гражданку 1972 года рождения, которая управляла велосипедом в попутном направлении, двигаясь по правому краю проезжей части», — говорится в сообщении.

От полученных травм женщина скончалась. На месте ДТП работают сотрудники полиции.