В ДТП на трассе в Крыму погибла велосипедистка

«На 198 км автодороги граница с Херсонской областью-Симферополь-Алушта-Ялта, водитель 1990 года рождения управляя автомобилем Hyundai Accent допустил наезд на гражданку 1972 года рождения, которая управляла велосипедом в попутном направлении, двигаясь по правому краю проезжей части», — говорится в сообщении.