В Ростовской области из горящего дома спасли трех человек

В Ростовской области произошел пожар в частном доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Происшествие случилось вечером 9 августа в хуторе Неклиновского района.
По предварительной информации ведомства, дом начал полыхать около 19:10. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. Огонь за считанные минуты охватил часть жилища. Прибывшие на место ЧП спасатели незамедлительно начали тушить огонь. В это время из горящего дома удалось спасти троих человек.
Полностью ликвидировать огонь удалось за полчаса. На месте ЧП работали восемь спасателей и две спецмашины.