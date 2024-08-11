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В Ростовской области из горящего дома спасли трех человек

В Неклиновском районе произошел пожар в частном доме.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области произошел пожар в частном доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Происшествие случилось вечером 9 августа в хуторе Неклиновского района.

По предварительной информации ведомства, дом начал полыхать около 19:10. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. Огонь за считанные минуты охватил часть жилища. Прибывшие на место ЧП спасатели незамедлительно начали тушить огонь. В это время из горящего дома удалось спасти троих человек.

Полностью ликвидировать огонь удалось за полчаса. На месте ЧП работали восемь спасателей и две спецмашины.