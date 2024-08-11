В Ростовской области из горящего дома спасли трех человек

По предварительной информации ведомства, дом начал полыхать около 19:10. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. Огонь за считанные минуты охватил часть жилища. Прибывшие на место ЧП спасатели незамедлительно начали тушить огонь. В это время из горящего дома удалось спасти троих человек.