Более 300 дольщиков обманули в Актобе

«Каримова и Жарасханова признали виновными в совершении преступления по части 4 статьи 190УК РК “Мошенничество” и назначили наказание: Каримову в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на 10 лет, а Жарасханову — в виде лишения свободы сроком на 6 лет, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на 10 лет», — говорится в приговоре суда.