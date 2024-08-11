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Под Уфой агрессивная собака на самовыгуле покусала девочку

Под Уфой домашняя собака набросилась на девочку и покусала ее за лицо.

Ребенка госпитализировали в республиканскую детскую клиническую больницу, где наложили швы. Инцидент произошел еще в июне, однако до сих пор виновных не привлекли к ответу.

По словам матери пострадавшей девочки, после того, как через три дня с ней никто не связался из полиции, ей пришлось самой ехать и писать заявление на хозяина собаки.

— Через 10 дней мне пришлось опять ехать в Уфу, чтобы узнать о ходе дела, где мне сообщили, что его передали в прокуратуру, — написала она в приемной главы СКР Александра Бастрыкина. — Никаких документов или звонков от участкового о ходе дела до сих пор нет. Мне самой приходится ему звонить все это время по несколько раз в день. На мой телефонный звонок ответил два раза.

Женщина добавила, что «собака агрессивная и неоднократно находилась на самовыгуле».

Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по РБ Владимира Архангельского доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.

Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате.

несчастный случай