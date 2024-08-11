Под Уфой агрессивная собака на самовыгуле покусала девочку

— Через 10 дней мне пришлось опять ехать в Уфу, чтобы узнать о ходе дела, где мне сообщили, что его передали в прокуратуру, — написала она в приемной главы СКР Александра Бастрыкина. — Никаких документов или звонков от участкового о ходе дела до сих пор нет. Мне самой приходится ему звонить все это время по несколько раз в день. На мой телефонный звонок ответил два раза.