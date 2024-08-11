В Челябинске у курьера службы доставки угнали велосипед. Мужчина оставил его возле центра формирования заказов на улице Салютная и не поставил замок. Мимо проходил 45-летний челябинец. Он увидел легкую добычу и угнал велосипед.
Но насладиться железным конем мужчина не успел. Полицейские быстро нашли его по горячим следам. Велосипед вернули курьеру, а угонщик теперь под подпиской о невыезде. Против него возбудили уголовное дело о краже.
Сейчас полиция выясняет, нет ли у него в копилке других ворованных велосипедов.