Девочку-подростка ищут в Минске

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Разыскивается 14-летняя Александра Каковка, сообщает Telegram-канал «Милиция Минска».
«Устанавливается местонахождение 14-летней Каковка Александры Дмитриевны», — говорится в сообщении.
По данным милиции, она ушла из дома на улице Заславской в Минске в пятницу, 9 августа, с тех пор о том, где она, ничего не известно.
Уточняется, что девушка выглядит примерно на 16 лет, худощавая, с коротко постриженными светлыми волосами, ростом 167 см. Из особых примет — две татуировки на обеих руках на предплечье с внутренней стороны.
Была одета в черную майку, джинсы голубого цвета, черные кроссовки с крупной подошвой. С собой у нее были черный iPhone XR черного цвета, рюкзак и небольшая сумочка также черного цвета.
Всех, кому что-либо известно о том, где сейчас может быть девушка, просят сообщить в Центральное РУВД г. Минска по телефонам: +375 (29) 356 02 90; +375 (17) 368 02 02; 102.