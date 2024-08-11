В Самарской области водитель «Газели» потерял сознание и попал в ДТП

САМАРА, 11 авг — РИА Новости. Водитель пассажирской «Газели» потерял сознание и влетел в припаркованный на обочине автомобиль УАЗ в Самарской области, в результате четыре человека пострадали, сообщили журналистам в региональном ГУ МВД России.
«По предварительной информации, сегодня в 12.10 часов (11.10 мск — ред.) на автодороге “Подъезд к городу Самара от М-5 Урал” на 6-м километре произошло столкновение двух транспортных средств ГАЗ и УАЗ. Водитель 1962 года рождения, управляя автомобилем “Газель” (осуществляя перевозку людей в количестве 7 человек), двигался в направлении села Красный Яр, потерял сознание и допустил столкновение с припаркованным на обочине транспортным средством УАЗ (перевозил стройматериалы) под управлением водителя 1957 года рождения», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в больницу доставили обоих водителей и двух пассажиров «Газели». Движение на участке дороги, где произошло ДТП, частично перекрыто, на месте работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства аварии.