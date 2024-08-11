В Самарской области водитель «Газели» потерял сознание и попал в ДТП

«По предварительной информации, сегодня в 12.10 часов (11.10 мск — ред.) на автодороге “Подъезд к городу Самара от М-5 Урал” на 6-м километре произошло столкновение двух транспортных средств ГАЗ и УАЗ. Водитель 1962 года рождения, управляя автомобилем “Газель” (осуществляя перевозку людей в количестве 7 человек), двигался в направлении села Красный Яр, потерял сознание и допустил столкновение с припаркованным на обочине транспортным средством УАЗ (перевозил стройматериалы) под управлением водителя 1957 года рождения», — говорится в сообщении.