Поиски, пропавшей 10 дней назад семейной пары, завершились в Бурятии

Поиски супругов Павла и Татьяны Урнышевых завершились в Бурятии. На поиски семейной пары были собраны волонтеры поискового отряда и полицейские. Муж с женой не выходили на связь с 1 августа, как добрались до туристической тропы в поселке Аршан. Тревогу забила дочь Дарья. Ранее она рассказала КП-Иркутск, что родители выехали из Улан-Удэ на машине и от звонились по прибытию, но спустя пару часов связаться с ними уже не удалось.
— На связь вышла мама! Оба живы и сейчас выходят в поселок, — поделились Дарья Урнышева.
Изначально, Павел и Татьяна планировали провести в походе неделю, но время шло, а на связь они так и не выходили. 11 августа пошел 10 день, как семейная пара блуждала по лесу.
Как пояснила в разговоре с корреспондентом КП-Иркутск дочь супругов, они неверно рассчитали расстояние и провели в походе больше времени, чем планировалось.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске поиски 38-летней женщина закончились трагедией.