Поиски, пропавшей 10 дней назад семейной пары, завершились в Бурятии

Поиски супругов Павла и Татьяны Урнышевых завершились в Бурятии. На поиски семейной пары были собраны волонтеры поискового отряда и полицейские. Муж с женой не выходили на связь с 1 августа, как добрались до туристической тропы в поселке Аршан. Тревогу забила дочь Дарья. Ранее она рассказала КП-Иркутск, что родители выехали из Улан-Удэ на машине и от звонились по прибытию, но спустя пару часов связаться с ними уже не удалось.