Глава СК РФ потребовал разобраться с вырубкой леса под Ростовом

В СК РФ потребовали разобраться с вырубкой леса в Ростовской области. Об этом в федеральном ведомстве сообщили 10 августа.
В приемную Председателя СК России поступило обращение о вырубке большого количества зеленых насаждений в Аксайском районе рядом с автомобильной дорогой в поселок Щепкин. На этом участке планируют построить торговые павильоны, автозаправки и другие объекты, при этом компенсационная высадка растений проведена. Дончане переживают за ухудшения экологической обстановки.
— В СУ СК России по Ростовской области организована процессуальная проверка, — говорится в сообщении ведомства.
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Ростовской области представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.