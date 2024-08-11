Глава СК РФ потребовал разобраться с вырубкой леса под Ростовом

В приемную Председателя СК России поступило обращение о вырубке большого количества зеленых насаждений в Аксайском районе рядом с автомобильной дорогой в поселок Щепкин. На этом участке планируют построить торговые павильоны, автозаправки и другие объекты, при этом компенсационная высадка растений проведена. Дончане переживают за ухудшения экологической обстановки.