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9-летняя девочка потерялась на территории зоны отдыха в Конаева

Девятилетняя девочка пропала на территории зоны отдыха в городе Конаев. Родители самостоятельно не смогли отыскать ребенка и обратились за помощью к спасателям, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Сотрудники МЧС нашли ребенка и передали родственникам.

«Девочка найдена и передана родителям. В медицинской помощи она не нуждалась», — рассказали в пресс-службе министерства.