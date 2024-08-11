9-летняя девочка потерялась на территории зоны отдыха в Конаева

Сотрудники МЧС нашли ребенка и передали родственникам.
«Девочка найдена и передана родителям. В медицинской помощи она не нуждалась», — рассказали в пресс-службе министерства.
Девятилетняя девочка пропала на территории зоны отдыха в городе Конаев. Родители самостоятельно не смогли отыскать ребенка и обратились за помощью к спасателям, сообщает Zakon.kz.
Сотрудники МЧС нашли ребенка и передали родственникам.
«Девочка найдена и передана родителям. В медицинской помощи она не нуждалась», — рассказали в пресс-службе министерства.