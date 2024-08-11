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Мошенники в Молдове предлагают населению «помощь от государства»

В Молдове появились новые мошеннические схемы, правительство просит граждан быть бдительными.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Официальный портал правительства Молдовы заявил о случаях мошенничества, связанных с действующей в стране программой компенсаций за используемые зимой энергоносители.

Как сообщили власти, о мошеннических действиях ранее было предупреждено Министерство труда и социальной защиты.

«Мошенничество связано с государственной программой Ajutor la contor: гражданам через сообщения, отправленные с номеров телефонов злоумышленников, предлагается перейти по определенным ссылкам, чтобы якобы получить финансовую помощь от государства», — отмечается в сообщении.

Разумеется, ссылки используются в преступных целях, власти просят граждан при получении таких сообщений не переходить по этим ссылкам и не предоставлять свои личные данные.

«Министерство призывает граждан быть бдительными в отношении информации, распространяемой в интернете. Напоминаем, что все государственные программы официально объявляются на сайте министерства social.gov.md и других правительственных сайтах», — сообщили в правительстве.

О мошеннических действиях злоумышленников в отношении граждан Министерство труда и соцзащиты проинформировало полицию.