ВС РФ пресекли попытку ВСУ прорваться на бронетехнике вглубь Курской области

В Курской области диверсанты попытались прорваться в Беловском районе, их засекли близко от административного центра. Источники говорят о «бесконечных встречных боях» в регионе, там нет четкой линии фронта. Военкоры при этом предупреждают о диверсантах, которые ездят маленькими быстрыми группами и могут притворяться журналистами, российскими военными или обычными жителями. Одного из диверсантов поймали волонтеры в Судже, при себе у него была граната.