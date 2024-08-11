Павлодарские пожарные не получили дыхательные аппараты за 84 миллиона тенге

Договор о госзакупках заключили год назад 25 августа 2023 года. Предприниматель обязался в течение 90 дней поставить дыхательные аппараты на сжатом воздухе для защиты органов дыхания и зрения пожарных. Сумма договора — 84,6 млн тенге.
Ни через три месяца, ни позже свои обязанности поставщик не исполнил, поэтому в декабре договор расторгли, а подрядчика признали недобросовестным. Однако сам предприниматель с решением суда не согласился и подал апелляцию.
— По делу установлено, что принятые обязательства ИП «Ж» не исполнены. Ответчик, давая согласие на участие в конкурсе и подписав договор о государственных закупках, тем самым гарантировал поставку товара истцу. Не поставленный товар имеет важное значение для ежедневной работы истца. От него зависит сохранение жизни и здоровья работников. Доводы ответчика о том, что закупаемый товар не производится, не приняты во внимание, поскольку соответствующих доказательств суду не представлено. Коллегией решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика без удовлетворения, — сообщили в пресс-службе павлодарского областного суда.