Вернулась, а кольца нет: В Шахтах девушка обокрала свою подругу

Мужчина убедился, что в доме никого нет и нашел лазейку в виде окна. Он пробрался в жилище и сразу стал осматривать помещение. На его глаза попалась шкатулка с драгоценными украшениями. Мужчина забрал все ценности и деньги, затем скрылся с места происшествия. Общая сумма ущерба составила больше 69 тысяч рублей. Украшения он продал, а деньги потратил на свои нужды.