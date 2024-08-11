Вернулась, а кольца нет: В Шахтах девушка обокрала свою подругу

Женская дружба разбилась о бриллиантовое золотое кольцо. В Ростовской области местную жительницу подозревают в краже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Происшествие случилось в городе Шахты.
ЗАПРИМЕТИЛА ДРАГОЦЕННОСТЬ.
Местная жительница и ее 26-летняя подруга решили встретиться и провести время вместе. Одна из подруг была за рулем иномарки «Мерседес Бенз». Они решили какое-то время посидеть в автомобиле.
Хозяйке иномарки понадобилось ненадолго выйти из машины по делам. В это время ее подруга не стала терять время и решила осмотреть бардачок. Внимание девушки привлекло золотое кольцо с бриллиантом. Она взяла его и быстро скрылась с места происшествия.
Когда хозяйка вернулась в автомобиль, то обнаружила пропажу драгоценности. Она сразу же обратилась в полицию с заявлением. Спустя время правоохранители задержали подозреваемую. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Кража».
— Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — говорится в сообщении.
Отметим, что за кражу может грозить штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы до двух лет.
ОБОКРАЛИ, ПОКА БЫЛИ В ОТПУСКЕ.
Напомним, что накануне в Целинском районе обокрали частный дом пока семья находилась в отпуске.
Мужчина убедился, что в доме никого нет и нашел лазейку в виде окна. Он пробрался в жилище и сразу стал осматривать помещение. На его глаза попалась шкатулка с драгоценными украшениями. Мужчина забрал все ценности и деньги, затем скрылся с места происшествия. Общая сумма ущерба составила больше 69 тысяч рублей. Украшения он продал, а деньги потратил на свои нужды.
Позже его задержали правоохранители. В отношении него возбудили дело по статье «Кража». Сейчас мужчина находится под стражей.