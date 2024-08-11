Троичанка потеряла почти 2 миллиона, поверив мошенникам

Полицейским она рассказала, что лишилась крупной суммы денег из-за действий мошенников.
С женщиной связывалось сразу несколько злоумышленников, поочерёдно они представлялись сотрудниками то «оператора сотовой связи», то «финансовых организаций», то «портала Госуслуг».
В конечном итоге злоумышленникам удалось обмануть женщину, которая, испугавшись угроз мошенников, обошла все городские отделения банков, оформила в них кредиты и перевела на «безопасные счета» порядка 1,7 миллиона рублей.
Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, по данному факту троицким отделом полиции возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».