Гульвире Доненбаевой вынесли приговор и лишили звания полковника полиции

Как сообщается на официальной странице суда в Facebook*, судом № 2 Семея рассмотрено уголовное дело в отношении бывших: начальника управления миграционной службы (УМС) ДП области Абай по ст.366 ч.2 УК (Получение взятки), инспектора УМС по ст.368 ч.2 УК (Посредничество во взяточничестве) и инспектора Ауезовского отдела полиции по ст.367 ч.2 УК (Дача взятки).
По данным следствия, руководитель, используя свое служебное положение начальника управления миграционной службы и действуя через посредника — инспектора УМС, получила от инспектора Ауезовского отдела полиции денежное вознаграждение за способствование перевода по службе.
«Сумма взятки составила 1 000 долларов США, что эквивалентно 476 890 тенге. Преследуя цель получения незаконного денежного вознаграждения, подсудимая способствовала переводу обвиняемой из Ауэзовского ОП УП Семея в миграционную службу», — рассказали в суде.
Вина подсудимых была подтверждена показаниями свидетелей, материалами оперативно-розыскных мероприятий, негласных следственных действий, денежными средствами, изъятыми у подсудимой, и другими материалами дела. Подсудимые вину в предъявленном обвинении не признали и просили оправдать их за отсутствием в их действиях состава преступления.
При вынесении приговора судом учтено наличие смягчающих обстоятельств у двух бывших инспекторов в виде наличия малолетних детей. Нарушение принятой присяги сотрудниками правоохранительных органов учтено как отягчающее обстоятельство. Приговором суда бывшая начальница управления миграционной службы признана виновной и с учетом отсутствия смягчающих обстоятельств ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и лишением звания «полковник полиции».
Экс-инспектор УМС признан виновным и приговорен к лишению свободы сроком на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и лишением звания «подполковник полиции». Бывший инспектор Ауезовского отдела полиции признана виновной и приговорена к лишению свободы сроком на 3 года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и лишением звания «майор полиции».
С учетом наличия на иждивении троих малолетних детей и ребенка с инвалидностью отбывание наказания отсрочено на 5 лет. Приговор не вступил в законную силу.
Дело Гульвиры Доненбаевой
В сентябре 2023 года в Сети появилась информация о том, что сотрудниками ДКНБ совместно с Антикором по области Абай задержана начальник УМС ДП региона Гульвира Доненбаева якобы при получении денежных средств в размере 1000 долларов США через посредника.
В Антикоре подтвердили информацию о задержании женщины-полицейского, но подробности обещали предоставить позже. Спустя некоторое время в ведомстве сообщили, что руководитель управления миграционной службы и другие сотрудники ДП области Абай подозреваются во взяточничестве.
«Должностное лицо через своего подчиненного получила взятку в сумме 1000 долларов США за оказание содействия в переводе сотрудника районного подразделения полиции в городской отдел миграционной службы», — пояснили в Антикоре.
Здесь добавили, что подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Также мы рассказывали, чем прославилась в Казахстане Гульвира Доненбаева. В июне этого года в Антикоре проинформировали, что расследование в отношении экс-начальника управления миграционной службы ДП области Абай завершено. Дело направлено в суд.
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