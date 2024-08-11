Гульвире Доненбаевой вынесли приговор и лишили звания полковника полиции

При вынесении приговора судом учтено наличие смягчающих обстоятельств у двух бывших инспекторов в виде наличия малолетних детей. Нарушение принятой присяги сотрудниками правоохранительных органов учтено как отягчающее обстоятельство. Приговором суда бывшая начальница управления миграционной службы признана виновной и с учетом отсутствия смягчающих обстоятельств ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и лишением звания «полковник полиции».