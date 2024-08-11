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Бесправник насмерть сбил велосипедиста в Поставском районе

Сотрудники милиции сумели оперативно задержать виновника аварии, который ранее был лишен прав за нетрезвую езду.

Источник: РИА "Новости"

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Поставском районе автомобилиста, который сбил мужчину на велосипеде и скрылся с места ДТП, сообщили в управлении МВД Витебского облисполкома.

Авария произошла ночью 11 августа на втором километре дороги Н3303, соединяющей Поставы и Полово.

«Водитель автомобиля Honda совершил наезд на двигавшегося по проезжей части дороги во встречном направлении велосипедиста», — сказали в управлении.

Там также отметили, что результате ДТП пострадавший мужчина 1959 года рождения скончался на месте.

Водитель авто с места аварии скрылся, но спустя непродолжительное время был задержан. Выяснилось, что на машине ехал 39-летний поставчанин, которого ранее лишили прав управления транспортными средствами за нетрезвое вождение.