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В Минске таксист снял с руки спящего иностранца часы за Br80 тыс

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске таксист снял с руки спящего иностранца часы за Br80 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Минчанка сообщила в Центральное РУВД о том, что неизвестные украли часы Rolex, принадлежащие ее мужу-иностранцу. По подозрению в краже правоохранители задержали 36-летнего минчанина, работающего водителем такси. Было установлено, что дорогостоящие часы таксист снял с руки потерпевшего, когда тот уснул во время поездки из бара домой.

Часы вор хранил у себя в квартире, они изъяты и возвращены владельцу.

Возбуждено уголовное дело о краже. Известно, что ранее минчанин привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.