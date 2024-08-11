Минчанка сообщила в Центральное РУВД о том, что неизвестные украли часы Rolex, принадлежащие ее мужу-иностранцу. По подозрению в краже правоохранители задержали 36-летнего минчанина, работающего водителем такси. Было установлено, что дорогостоящие часы таксист снял с руки потерпевшего, когда тот уснул во время поездки из бара домой.
Часы вор хранил у себя в квартире, они изъяты и возвращены владельцу.
Возбуждено уголовное дело о краже. Известно, что ранее минчанин привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.
В Минске таксист снял с руки спящего иностранца часы за Br80 тыс
11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске таксист снял с руки спящего иностранца часы за Br80 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Минчанка сообщила в Центральное РУВД о том, что неизвестные украли часы Rolex, принадлежащие ее мужу-иностранцу. По подозрению в краже правоохранители задержали 36-летнего минчанина, работающего водителем такси. Было установлено, что дорогостоящие часы таксист снял с руки потерпевшего, когда тот уснул во время поездки из бара домой.