Стали известны подробности страшного ДТП в Молдове: Пятеро взрослых сгорели заживо, пятерых детей спасли прохожие

В машине марки Mitsubishi скончались 17-летняя девушка и 56-летняя женщина. В Opel сгорели заживо водитель и две женщины — 32 и 54 лет.
22-летнего водителя Mitsubishi доставили в районную больницу Страшен. По данным некоторых СМИ, он отделался переломом ноги. Также сообщается, что ранее молодой человек уже попадался на нарушении ПДД.
По предварительной информации, в этот раз он вышел на обгон и столкнулся на встречной полосе лоб в лоб с Opel. Водитель Mitsubishi был вместе с возлюбленной, а по дороге к ним подсели попутчики — 56-летняя женщина с тремя внуками.
Прохожие успели вытащить детей 6, 7 и 13 лет из Mitsubishi и детей в возрасте года и 9 лет из Opel. Все были доставлены в Центр матери и ребёнка, трое в реанимации, сообщает aifmd.
Напомним, что авария случилась в селе Кодрянка Страшенского района. По данным ГИЧС, на дороге после столкновения загорелись два автомобиля, а люди, которые находились в них остались заблокированными.