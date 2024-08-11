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В Нижегородской области две девушки разбились на скутере

Две девушки разбились на скутере в Нижегородской области.

Как сообщили в УГИБДД России по Нижегородской области, 16-летняя девушка управляла скутером Yamaha, когда 10 августа на трассе Потрохово — Дуплиха в Краснобаковском районе допустила превышение скорости на скользком покрытии. В результате этого двухколесный транспорт потерял управление и перевернулся на встречной стороне дороги.

В результате аварии как сама водитель, так и её 16-летняя пассажирка получили различные травмы и были направлены в Семеновскую центральную районную больницу для медицинской помощи.