В Нижегородской области две девушки разбились на скутере

Как сообщили в УГИБДД России по Нижегородской области, 16-летняя девушка управляла скутером Yamaha, когда 10 августа на трассе Потрохово — Дуплиха в Краснобаковском районе допустила превышение скорости на скользком покрытии. В результате этого двухколесный транспорт потерял управление и перевернулся на встречной стороне дороги.