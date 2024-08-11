Альпиниста из Беларуси спасли в горах Кабардино-Балкарии

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Спасатели МЧС РФ на вертолете эвакуировали альпиниста из Беларуси, которому стало плохо во время подъема в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.
Информация о том, что туристу необходима помощь, поступила в МЧС в 09:00 по минскому времени в воскресенье, 11 августа, он находился в Черекском районе на горе Джангикош на высоте 3,2 тысячи метров.
«Участнику туристической группы стало плохо. Зарегистрированная группа из семи человек проходила по маршруту», — говорится в сообщении.
По данным управления, спасатели на вертолете МИ-8 эвакуировали 34-летнего мужчину в Нальчик и передали бригаде скорой помощи.
В работах принимали участие шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. По предварительной информации белорусского альпиниста произошел отек легких.
Ранее в июле текущего года в ущелье Ирик-Чат в Кабардино-Балкарии погиб белорусский турист, который сорвался со скалы. Его тело эвакуировали, а остальные участники группы, в которую он входил, остались на маршруте.