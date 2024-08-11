Бастрыкин поручил разобраться с цыганским конфликтом под Волгоградом

Житель Волгоградской области, в дом которого в рабочем поселке Иловля накануне ворвались цыгане, записал видеообращение к Александру Бастрыкину. Мужчина рассказал, что его семью уже несколько месяцев терроризируют цыгане, угрожают его детям, врываются в дом, и попросил защитить его от этого произвола, потому что местные власти бездействуют. Глава СК России моментально отреагировал на обращение и потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, которое завели следователи в Волгограде.