Бастрыкин поручил разобраться с цыганским конфликтом под Волгоградом

Житель Волгоградской области, в дом которого в рабочем поселке Иловля накануне ворвались цыгане, записал видеообращение к Александру Бастрыкину. Мужчина рассказал, что его семью уже несколько месяцев терроризируют цыгане, угрожают его детям, врываются в дом, и попросил защитить его от этого произвола, потому что местные власти бездействуют. Глава СК России моментально отреагировал на обращение и потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, которое завели следователи в Волгограде.
— Меня зовут Зазулин Михаил Викторович, проживаю в районном поселке Иловля. Работаю в нашей местной пожарно-спасательной части около восьми лет… Уже на протяжении двух месяцев цыганская диаспора реально терроризирует мою семью, так как они по соседству выкупили дом в ипотеку, — рассказал на видео житель Иловли. По словам Михаила, его ребенку цыганские дети пообещали отрезать голову. Его обращение к местным властям не помогло, а участкового цыгане и вовсе избили.
Как сообщает следственный комитет, главе Следкома доложат обо всех обстоятельствах конфликта. Главный агрессор сейчас под стражей: 36-летнего дебошира задержали 9 августа, спустя сутки после того, как он избил жителя Иловли в его же доме и напал на полицейских при задержании. Иловлинцы считают, что пока это не решает проблему с цыганским конфликтом в поселке.