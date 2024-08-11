Врачи борются за жизнь ребенка, выпавшего из окна в Астане

По информации пресс-службы МЧС РК, шестилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в многоэтажке. В данное время врачи борются за его жизнь.
В целях недопущения несчастных случаев, связанных с падением детей из окон многоэтажек, спасатели предупреждают:
- не оставляйте детей без присмотра;
- окна квартир, где есть дети, оборудуйте специальными защитными устройствами;
- заблокируйте оконные ручки, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно;
- никогда не используйте противомоскитные сетки — дети прислоняются к ним и падают вместе с ними.
Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник!