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Врачи борются за жизнь ребенка, выпавшего из окна в Астане

11 августа в Астане из окна выпал ребенок, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, шестилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в многоэтажке. В данное время врачи борются за его жизнь.

В целях недопущения несчастных случаев, связанных с падением детей из окон многоэтажек, спасатели предупреждают:

  • не оставляйте детей без присмотра;
  • окна квартир, где есть дети, оборудуйте специальными защитными устройствами;
  • заблокируйте оконные ручки, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно;
  • никогда не используйте противомоскитные сетки — дети прислоняются к ним и падают вместе с ними.

Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник!

несчастный случай