В Сочи катер наехал на купающегося в море мужчину и скрылся

По данным следствия, ЧП произошло 10 августа в акватории моря близ пляжа «Мыс Видный» в Хостинском районе Сочи. Предварительно установлено, что водитель катера, не обеспечив безопасное расстояние и скорость движения, совершил наезд на купающегося в море мужчину, а после скрылся.