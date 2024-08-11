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В Сочи катер наехал на купающегося в море мужчину и скрылся

СК начал проверку после наезда катера на мужчину в акватории Сочи.

Источник: РИА Новости

СОЧИ, 11 авг — РИА Новости. Проверка проводится по факту инцидента, при котором водитель катера наехал на мужчину в акватории Сочи, а после скрылся, сообщили в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным следствия, ЧП произошло 10 августа в акватории моря близ пляжа «Мыс Видный» в Хостинском районе Сочи. Предварительно установлено, что водитель катера, не обеспечив безопасное расстояние и скорость движения, совершил наезд на купающегося в море мужчину, а после скрылся.

«Краснодарским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту наезда катера на мужчину в акватории Черного моря», — говорится в сообщении межрегионального СК на транспорте.

Личность водителя транспортного средства устанавливается, уточнили в ведомстве.

СК