В Ростове полиция проводит проверку после стрельбы на Батуринской

В Ростове-на-Дону полиция проводит проверку после стрельбы из травматического оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. Происшествие случилось 8 августа на улице Батуринской.
Согласно опубликованной информации, ростовчанка находилась на придомовой территории многоэтажки. Она неожиданно услышала хлопок и почувствовала резкую боль в ноге. Придя домой, женщина обнаружила на своем теле рану.
Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.