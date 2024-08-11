Минчанин ради племянника украл велосипед. Милиция «добрых» намерений не оценила

В Центральном районе из подъезда пропал детский велосипед. Как выяснили правоохранители, к этому причастен безработный горожанин, который уже был судим.
Со слов задержанного, он пришел в дом к сестре, а уходя, заметил велосипед. Минчанин хотел снять с него седло, чтобы поставить на велосипед племянника. Однако без инструментов сделать этого не удалось, тогда фигурант решил забрать двухколесник целиком. Он изъят и вернется к владельцу.
В милиции в очередной раз призвали не оставлять самокаты, велосипеды и коляски на общих площадках и в тамбурах подъездов. Если это все-таки приходится делать, то следует зафиксировать имущество запирающим устройством со стальным тросом.
Правоохранители также напомнили, что собственник остается владельцем вещей и предметов, которые он оставил на время без присмотра, в том числе забыл или потерял. Если взять их себе, то это будет расценено как кража.