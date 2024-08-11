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Минчанин ради племянника украл велосипед. Милиция «добрых» намерений не оценила

Житель столицы хотел отремонтировать велосипед племянника и для этого похитил другой детский двухколесник, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на минскую милицию.

В Центральном районе из подъезда пропал детский велосипед. Как выяснили правоохранители, к этому причастен безработный горожанин, который уже был судим.

Со слов задержанного, он пришел в дом к сестре, а уходя, заметил велосипед. Минчанин хотел снять с него седло, чтобы поставить на велосипед племянника. Однако без инструментов сделать этого не удалось, тогда фигурант решил забрать двухколесник целиком. Он изъят и вернется к владельцу.

В милиции в очередной раз призвали не оставлять самокаты, велосипеды и коляски на общих площадках и в тамбурах подъездов. Если это все-таки приходится делать, то следует зафиксировать имущество запирающим устройством со стальным тросом.

Правоохранители также напомнили, что собственник остается владельцем вещей и предметов, которые он оставил на время без присмотра, в том числе забыл или потерял. Если взять их себе, то это будет расценено как кража.