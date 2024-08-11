Гражданка Молдовы лишилась на таможне 40 тысяч долларов: Деньги были не задекларированы

На таможенном посту в Тудора была задержана 29-летняя молдаванка, у которой при въезде в страну обнаружили 40 тысяч долларов, не задекларированных в установленном порядке.
Женщина управляла автомобилем Volkswagen Jetta и заявила, что не перевозит декларируемые товары. Однако после проверки среди ее личных вещей были найдены крупные суммы наличных.
Финансовые средства были изъяты, а дело передано в расследование сотрудникам Управления уголовного преследования Таможенной службы. В настоящее время проводится дальнейшее расследование для выяснения всех обстоятельств дела.
Источник: rupor.md.