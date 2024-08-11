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Гражданка Молдовы лишилась на таможне 40 тысяч долларов: Деньги были не задекларированы

В настоящее время проводится дальнейшее расследование для выяснения всех обстоятельств дела.

На таможенном посту в Тудора была задержана 29-летняя молдаванка, у которой при въезде в страну обнаружили 40 тысяч долларов, не задекларированных в установленном порядке.

Женщина управляла автомобилем Volkswagen Jetta и заявила, что не перевозит декларируемые товары. Однако после проверки среди ее личных вещей были найдены крупные суммы наличных.

Финансовые средства были изъяты, а дело передано в расследование сотрудникам Управления уголовного преследования Таможенной службы. В настоящее время проводится дальнейшее расследование для выяснения всех обстоятельств дела.

Источник: rupor.md.