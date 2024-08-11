В Щучинском районе в лесу ищут трехлетнего мальчика

В лесу вблизи деревни Давлюдовщина сегодня около 14.30 потерялся трехлетний мальчик Руслан. Ребенок ростом около 100 см, глаза карие, волосы темные. Бел одет в светлую куртку, темно-синие штаны, зеленые кроссовки, светлую кепку. На поиски ребенка поднят весь личный состав местного райотдела милиции, привлечены военнослужащие внутренних войск, работники МЧС и добровольцы.



Если кому-то что-либо известно о местонахождении пропавшего, МВД просит сообщить об этом по номеру 102.