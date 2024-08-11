Колумбус
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Париже британец попытался взобраться на Эйфелеву башню

ПАРИЖ, 11 авг — РИА Новости. Британец попытался взобраться на Эйфелеву башню в Париже, но примерно на середине пути ему пришлось сдаться полиции, достопримечательность на короткое время эвакуировали, сообщает портал Actu17.

Источник: © РИА Новости

«Мужчина 33 лет был задержан в воскресенье днем после того, как совершил частичное восхождение на Эйфелеву башню. Как узнал Actu17, мужчина, который был без рубашки, — профессиональный альпинист с британским гражданством. В момент происшествия сооружение было ненадолго эвакуировано. Альпинист начал восхождение примерно в 14.30 (15.30 мск — ред.) на глазах многочисленных очевидцев. Полицейские быстро явились на место, и мужчина в конце концов сдался на среднем уровне сооружения», — пишет портал.

В соцсетях появились многочисленные видеозаписи с места происшествия, в том числе был выложен ролик, на котором видно, как мужчину уводят полицейские. Согласно порталу, мужчина был помещен под стражу «за создание угрозы жизни других людей».