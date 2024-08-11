В Париже британец попытался взобраться на Эйфелеву башню

«Мужчина 33 лет был задержан в воскресенье днем после того, как совершил частичное восхождение на Эйфелеву башню. Как узнал Actu17, мужчина, который был без рубашки, — профессиональный альпинист с британским гражданством. В момент происшествия сооружение было ненадолго эвакуировано. Альпинист начал восхождение примерно в 14.30 (15.30 мск — ред.) на глазах многочисленных очевидцев. Полицейские быстро явились на место, и мужчина в конце концов сдался на среднем уровне сооружения», — пишет портал.