В кардиоцентре в Сургуте отравились более 90 человек

«Симптомы пищевой инфекции зарегистрированы среди 94 пациентов кардиоцентра, 68 из них госпитализированы в инфекционный стационар окружной клинической больницы Сургута, остальные получают медицинскую помощь амбулаторно», — сообщил департамент здравоохранения Югры во «Вконтакте».
По предварительным данным, источником инфекции стали продукты питания. Комиссия, которая проводит эпидрасследование, проверяет поставщиков еды, которой кормили пациентов. Кроме того, проходит проверка работы пищеблока.
Результаты проверок передадут в надзорные и правоохранительные органы, говорится в сообщении Депздрава Югры. Ожидается, что кардиоцентр возобновит плановую госпитализацию в течение 2−3 дней.