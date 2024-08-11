АСТАНА, 11 авг — Sputnik. Троих подростков спасли в горах Алматинской области, сообщили в МЧС Казахстана.
Как рассказали спасатели, 17-летние подростки ушли в горы в Карасайском районе Алматинской области. При спуске один из них почувствовал себя плохо и не смог продолжить путь, тогда подростки решили обратиться за помощью в МЧС.
Несмотря на густой туман, спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда быстро отыскали подростков у подножья «пика Туристов».
Пострадавшему оказали медицинскую помощь, подростков спустили вниз и доставили в город к родителям.