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Троих подростков спасли в горах Алматинской области

Из-за сильного тумана они не смогли сориентироваться и найти обратную дорогу.

АСТАНА, 11 авг — Sputnik. Троих подростков спасли в горах Алматинской области, сообщили в МЧС Казахстана.

Как рассказали спасатели, 17-летние подростки ушли в горы в Карасайском районе Алматинской области. При спуске один из них почувствовал себя плохо и не смог продолжить путь, тогда подростки решили обратиться за помощью в МЧС.

Несмотря на густой туман, спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда быстро отыскали подростков у подножья «пика Туристов».

Пострадавшему оказали медицинскую помощь, подростков спустили вниз и доставили в город к родителям.